Il Medimex non si ferma per il coronavirus: 20 giorni di incontri online su presente e futuro della musica

Doveva essere un anno speciale per il Medimex , il Festival internazionale organizzato da Puglia Sounds, ma il coronavirus ha fermato i progetti in cantiere. Ma non ha fermato la voglia di fare degli organizzatori che hanno deciso di trasformare il tutto in "Mediimex D", la prima music conference internazionale digitale che si terrà dal 3 al 21 giugno. Una serie di workshop, webinar e approfondimenti digitali in attesa di poter tornare a confrontarsi di persona. Si parte con una conversazione tra Martin Goldschmidt e Ernesto Assante su come questa crisi profonda può cambiare le dinamiche della scena musicale e quali sono le nuove sfide dell'industria musicale indipendente.

Confronto e formazione sono le parole chiave di "Medimex D". Visibile sui canali web del Medimex e di Puglia Sounds si propone come un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il futuro della musica con importanti e qualificati ospiti, tra i quali Tommaso Paradiso, Ghemon, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Andrea Rosi (Presidente Sony Music Italia), Claudio Ferrante (Presidente Artist First), Clemente Zard (Vivo Concerti), Massimo Bonelli, Chiara Santoro (Google Italia), Giovanni Canitano, Marc Urselli, Claudio Simonetti, Martin Goldschmidt, Raffaele Casarano e Roberto Ottaviano.

Quattro i webinar di approfondimento, curati e condotti dal giornalista musicale Ernesto Assante: il 4 giugno (ore 18) "Il futuro della musica live" con Clemente Zard (Vivo Concerti) e Tommaso Paradiso, il 9 giugno (ore 18) "Una vita in Streaming" con Chiara Santoro (Google Italia) e Ghemon, il 16 giugno (ore 18) "La crisi è indie?" con Claudio Ferrante (Artist First) e Francesco Sarcina e il 18 giugno (ore 18) "Le Major e la crisi" con Andrea Rosi (Sony) e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari).

Previsti anche focus sulla scena internazionale con i webinar rivolti a artisti e operatori musicali: il 5 giugno (ore 11.30) Live streaming and connected experiences con Jan Ole Otnaes, Christoph Huber, Raffaele Casarano e Roberto Ottaviano modera Ernesto Assante, il 10 giugno (ore 11.30) How the COVID-19 Crisis May Change the Music Business.con Martin Goldschmidt (co-fondatore della Cooking Vinyl Records), l’11 giugno (17:00)Someone To Watch Over Me a cura di EJN, Europe Jazz Network e il 16 giugno (ore 11.30) Comunicare in tempo di crisi con Georgia Taglietti, responsabile media e relazioni internazionali SONAR.

Il programma prevede ancora una Lezione di Rock con Ernesto Assante e Gino Castaldo, dedicato alla Scuola pugliese con ospiti. Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it