Il fenomeno Saitta esplode online: "Romantici terroni" è il nuovo tormentone del web

Christian Grasso, fin da giovanissimo, trova nella musica un mezzo autentico per esprimere il proprio mondo interiore, avvicinandosi alla scrittura e al canto durante un periodo di difficoltà familiare. Le sue canzoni diventano così il luogo in cui convivono emozioni contrastanti: la spensieratezza dell’adolescenza e la sofferenza affrontata troppo presto. Nell’agosto 2022 partecipa al Deejay On Stage di Riccione con il singolo “Bedda”, un brano pop dalle influenze latino-tribali. Attraverso questa canzone, SAITTA porta al centro della sua musica le atmosfere, i colori e le sonorità della Sicilia, celebrando con orgoglio la terra da cui proviene. Nel 2023 amplia i propri orizzonti artistici approdando su un palcoscenico internazionale grazie alla partecipazione a X Factor Malta. In questa esperienza reinterpreta alcuni dei più celebri brani della tradizione musicale italiana, arricchendoli con nuove produzioni e un sound contemporaneo capace di unire tradizione e innovazione. Un percorso che racconta la sua identità artistica e la sua visione della musica: un ponte tra passato e presente, radici e sperimentazione.