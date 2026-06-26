Il fenomeno Saitta esplode online: "Romantici terroni" è il nuovo tormentone del web

E' disponibile nelle piattaforme digitali e in radio ‘’Romantici Terroni’’, il nuovo singolo del cantautore siciliano Saitta. Pubblicato su etichetta Digital Noises e distribuito da ADA Music Italy(Warner Music Group/Chiesa & Partners), il brano racconta la condizione di chi cresce nel Sud Italia inseguendo un sogno, spesso costretto a confrontarsi con pregiudizi e aspettative sociali.
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"Romantici Terroni" nasce da tutte quelle frasi che molti ragazzi meridionali si sentono ripetere fin da bambini: “trovati un lavoro vero”, “con la musica non si mangia”, “imparati un mestiere”. Parole che diventano il simbolo di una mentalità che spesso considera immaturo chi sceglie di credere nelle proprie passioni. Un racconto che parla della Sicilia ma che diventa universale: i padri che lavorano fino allo sfinimento per garantire un futuro ai figli, le madri che aspettano sveglie il loro rientro, i giovani costretti a lasciare la propria terra in cerca di opportunità e che, una volta partiti, vengono persino derisi per la nostalgia che continuano a provare.
"Romantici Terroni - spiega Saitta - rappresenta un punto di rottura nel mio percorso artistico. Il brano si apre con la parola 'basta', che è probabilmente la parola che ho sentito più volte nella mia vita: 'basta con la musica', 'basta cantare in siciliano', 'basta sognare'. Ogni volta che nasceva un'idea ambiziosa, c'era sempre qualcuno pronto a smontarla o a riportarmi 'con i piedi per terra'. Con questa canzone, però, quel 'basta' diventa la mia risposta. È un modo per mettere a tacere tutte quelle voci che provano a spegnere i sogni degli altri. Artisticamente rappresenta la voglia di essere ancora più libero, ancora più sincero e di continuare a sognare senza chiedere il permesso a nessuno. Anch'io, come tanti ragazzi del Sud, mi sono sentito dire più volte che forse era meglio mollare, scegliere una strada più sicura, fare qualcosa di considerato più 'serio.
Credo che, a vent'anni, si abbia quasi il dovere di sognare: se non si sogna a quell'età, allora che senso ha vivere? Questa canzone parla proprio di questo: del diritto di scegliere la propria strada, anche quando gli altri non la capiscono''.
Con il nuovo singolo "Romantici terroni", Saitta sta conquistando il popolo del web: tra visualizzazioni in costante crescita, reel e contenuti generati dagli utenti, il brano sta diventando un vero fenomeno digitale, consolidando così la presenza di Saitta nel panorama musicale emergente.
Christian Grasso, fin da giovanissimo, trova nella musica un mezzo autentico per esprimere il proprio mondo interiore, avvicinandosi alla scrittura e al canto durante un periodo di difficoltà familiare. Le sue canzoni diventano così il luogo in cui convivono emozioni contrastanti: la spensieratezza dell’adolescenza e la sofferenza affrontata troppo presto. Nell’agosto 2022 partecipa al Deejay On Stage di Riccione con il singolo “Bedda”, un brano pop dalle influenze latino-tribali. Attraverso questa canzone, SAITTA porta al centro della sua musica le atmosfere, i colori e le sonorità della Sicilia, celebrando con orgoglio la terra da cui proviene. Nel 2023 amplia i propri orizzonti artistici approdando su un palcoscenico internazionale grazie alla partecipazione a X Factor Malta. In questa esperienza reinterpreta alcuni dei più celebri brani della tradizione musicale italiana, arricchendoli con nuove produzioni e un sound contemporaneo capace di unire tradizione e innovazione. Un percorso che racconta la sua identità artistica e la sua visione della musica: un ponte tra passato e presente, radici e sperimentazione.