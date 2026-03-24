Il duo Denise Gueye e Marco Carta fuori con "Le storie di ieri"

"La pubblicazione di questo disco - spiega il duo- è il compimento di un progetto dedicato alla musica di Fabrizio De André, nato nel 2023 e presentato in anteprima al Faber Festival di Tempio e successivamente al Castello di Pergine (Trentino), in collaborazione con l'Associazione Musicale La Follia Nuova ODV, oltre che nell’ambito di altri importanti festival nazionali. Si è trattato di un lavoro corposo e in costante evoluzione, che ha visto anche l'esecuzione del recital “Le Anime di Spoon River” (con letture tratte dalla “Antologia di Spoon River ” e testi originali elaborati da Gueye), già presentato all’ Ethno's Festival Letterario e in altre rassegne culturali".