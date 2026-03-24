Il duo Denise Gueye e Marco Carta fuori con "Le storie di ieri"
In uscita il 26 marzo su tutte le piattaforme digitali e su supporto fisico, per ClairedeLune.
E' uscito l'album Le storie di ieri del duo Denise Gueye- Marco Carta: rigore filologico e ricerca di sincerità per un raffinato viaggio sonoro nella parabola di libertà e nella spiritualità laica di Fabrizio De André. Le coloriture speziate della vocalità di Denise Gueye regalano un fascino inedito a un canzoniere entrato nel DNA di più generazioni.
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"La pubblicazione di questo disco - spiega il duo- è il compimento di un progetto dedicato alla musica di Fabrizio De André, nato nel 2023 e presentato in anteprima al Faber Festival di Tempio e successivamente al Castello di Pergine (Trentino), in collaborazione con l'Associazione Musicale La Follia Nuova ODV, oltre che nell’ambito di altri importanti festival nazionali. Si è trattato di un lavoro corposo e in costante evoluzione, che ha visto anche l'esecuzione del recital “Le Anime di Spoon River” (con letture tratte dalla “Antologia di Spoon River ” e testi originali elaborati da Gueye), già presentato all’ Ethno's Festival Letterario e in altre rassegne culturali".
"Il repertorio scelto - continuano - attinge dagli album e dai singoli degli esordi di Faber, una miniera d’oro di brani, relativamente sconosciuti (la lebretoniana Ballata del Miché, Fila la lana, adattamento di un brano popolare francese del XV secolo, File la laine; Il fannullone, una pernacchia in musica alle convenzioni borghesi, con l’emblematico verso non si risenta la gente per bene/se non mi adatto a portar le catene)".