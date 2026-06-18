Il cinema di Sergio Leone alla prova del mito: lo storico del cinema Giuseppe Costigliola fra i relatori al Senato
L'evento si terrà il prossimo 24 giugno 2026, dalle ore 16.00 alle 19.00 - con ingressi dalle ore 15.00 - nella prestigiosa Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica.
Non solo l’inventore dello spaghetti western, ma un narratore totale capace di ridefinire il concetto di tempo e memoria nel Novecento. Sarà questo il fulcro dell'appuntamento a cui parteciperà il critico cinematografico – anche noto giornalista e scrittore - Giuseppe Costigliola, moderatore del convegno “Sergio Leone come narratore. Narrazione, tempo e mito”.
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L’iniziativa, promossa dalla senatrice Susanna Donatella Campione, punta a superare i vecchi stereotipi critici. Al centro del dibattito ci sarà la rivoluzione stilistica di capolavori come Per un pugno di dollari, C'era una volta il West e C'era una volta in America, analizzati non più come semplici film di genere, ma come pilastri dell’immaginario globale contemporaneo.
In questo contesto, il contributo scientifico di Giuseppe Costigliola si inserirà in un panel accademico e critico di altissimo profilo. Insieme a lui, prenderanno la parola lo scrittore Giuseppe Manfridi, il giornalista e critico cinematografico Lorenzo Moretti, e il docente della Sapienza Università di Roma Damiano Garofalo. Il tavolo si completerà con gli interventi di Fabrizio De Priamo (direttore artistico del Premio Leone) e di Giulia Testa (Gruppo di Studio Premio Leone), subito dopo i saluti istituzionali della senatrice Campione, del deputato Fabio Porta, di Carlo Pepe (presidente Ipermedia) e di Angelo Deiana (presidente Confassociazioni).
L'analisi storica di Costigliola e dei colleghi si intreccerà con le testimonianze dirette di chi ha vissuto il set e conosciuto il regista romano. Tra gli ospiti d’onore figurano: Luca Verdone, regista e storico collaboratore di Leone; Gianni Garko, volto simbolo della stagione western; Eugenio Alabiso, montatore de Il buono, il brutto, il cattivo; Ernesto Gastaldi, autore del trattamento di C'era una volta in America; Franco Ferrini, sceneggiatore; Ugo Tucci, produttore; Romolo Guerrieri, regista e vincitore del Premio Sergio Leone 2025 alla regia.
Il convegno sarà anche un momento di profonda commozione per la comunità del cinema. Durante l'incontro verrà tributato un ricordo a Corrado Solari, attore e giurato del Premio Leone recentemente scomparso. Il suo atteso contributo critico non andrà perduto: il testo che aveva preparato per l'occasione verrà letto pubblicamente dalla figlia Marianna Solari e dall'attore Giuseppe Lorin.
L'evento, rigorosamente a ingresso limitato ai soli invitati, è organizzato in collaborazione con il Premio Sergio Leone, la Sapienza Università di Roma e Confassociazioni, a quarant'anni dal debutto di C'era una volta in America.
Soddisfazione per il direttore artistico del Premio Leone, Fabrizio De Priamo.