Il cinema di Sergio Leone alla prova del mito: lo storico del cinema Giuseppe Costigliola fra i relatori al Senato

In questo contesto, il contributo scientifico di Giuseppe Costigliola si inserirà in un panel accademico e critico di altissimo profilo. Insieme a lui, prenderanno la parola lo scrittore Giuseppe Manfridi, il giornalista e critico cinematografico Lorenzo Moretti, e il docente della Sapienza Università di Roma Damiano Garofalo. Il tavolo si completerà con gli interventi di Fabrizio De Priamo (direttore artistico del Premio Leone) e di Giulia Testa (Gruppo di Studio Premio Leone), subito dopo i saluti istituzionali della senatrice Campione, del deputato Fabio Porta, di Carlo Pepe (presidente Ipermedia) e di Angelo Deiana (presidente Confassociazioni).