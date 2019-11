Icaro dedica un "Pezzo di cielo" alla sua fidanzata

Una ballade romantica, dedicata alla fidanzata, l'influencer Erika Barbato . Icaro lancia il nuovo singolo " Pezzo di cielo ". Il brano arriva dopo il singolo " Vivo Sopra un'Astronave ", tributo a Mina . L'artista è reduce dal tour di Ultimo , in veste di corista, e continua la sua carriera internazionale e a dividersi tra l’Italia e la Russia .

Il brano segue il filone delle grandi ballade pop-rock Anni 90 e la scelta accurata dei musicisti coinvolti nella produzione del brano è stata fatta proprio per avvicinarsi alle sonorità tipiche di quegli anni.



Il videoclip è stato realizzato rigorosamente in verticale, come le storie di Instagram che al meglio rappresentano lo strumento di comunicazione di Erika, con un montaggio che racconta alcuni dei momenti più belli della loro storia d’amore.