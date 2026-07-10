I Visionatici Music Festival 2026, ecco i vincitori

L’8 luglio, presso il mosso di Milano, si è tenuta la finale nazionale della quinta edizione dei IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL: il contest musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da IVISIONATICI e patrocinato dal Nuovo IMAIE e dal Comune di Milano.
© Ufficio stampa
Durante l’evento, si sono esibiti i 20 artisti finalisti, selezionati durante le dieci semifinali dal vivo del contest, tenutesi in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bologna. Gli artisti sono stati valutati da una giuria di qualità composta da professionisti del settore: la cantautrice Valeria Rossi, l’autore Luca Sala, lo speaker radiofonico Fabrizio Gaias, la giornalista e curatrice Vittoria Martinotti, Elisa Valdina e il redattore Massimo Conti. Presidente e presidentessa di giuria sono stati Luca Sala e Valeria Rossi.
A vincere la Categoria Cantautori è stata l’artista di origini ucraine Sofia Zhashkevych, in arte Jazzkevich, mentre, a trionfare nella Categoria Interpreti è stato il giovanissimo artista milanese Edoardo Veroni. Vincitore assoluto della quinta edizione è stato l’artista campano Francesco Curcio, in arte Meno. Ad aggiudicarsi il "Premio della Critica" e il premio "Best Lyrics Award" è stata la cantautrice siciliana Giorgia Indelicato, in arte Indelicato.
Durante la finale, a Valeria Rossi è stato consegnato il premio "DONNE IN MUSICA", riconoscimento conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione del suo celebre brano “Tre parole”. Ospiti musicali della finale sono stati Senza Cri e DINìCHE. Senza Cri ha, inoltre, ricevuto il premio "Social Icon Award". A presentare l’evento è stato lo speaker radiofonico Maurizio De Bari. In occasione della finale, è stata presentata in anteprima M.A.I.N.D. (Menti Accordate In Nuove Direzioni), nuova realtà promossa da IVISIONATICI, volta a tutelare e a sostenere la salute mentale degli artisti.