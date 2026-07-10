I Visionatici Music Festival 2026, ecco i vincitori

Durante l’evento, si sono esibiti i 20 artisti finalisti, selezionati durante le dieci semifinali dal vivo del contest, tenutesi in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bologna. Gli artisti sono stati valutati da una giuria di qualità composta da professionisti del settore: la cantautrice Valeria Rossi, l’autore Luca Sala, lo speaker radiofonico Fabrizio Gaias, la giornalista e curatrice Vittoria Martinotti, Elisa Valdina e il redattore Massimo Conti. Presidente e presidentessa di giuria sono stati Luca Sala e Valeria Rossi.