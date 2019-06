I vip beccati a rubare: la lunga lista dei cleptomani più famosi

Belli, famosi e cleptomani: sono tanti i vip sorpresi a rubare in grandi magazzini e negozi oggetti di valore più o meno ingente. Dopo il fermo (convertito in domiciliari) per il cantante italiano Marco Carta, pizzicato mentre usciva con sei magliette non pagate per un valore di 1200 euro , si allunga la lista delle celebrities protagoniste di episodi simili: da Winona Ryder a Megan Fox , da Lindsay Lohan alle gemelle di "Come un gatto in Tangenziale", da Farrah Fawcett a Britney Spears , passando per Beth Ditto.

L’ex fidanzata di Johnny Depp, Winona Ryder, è stata sorpresa più volte, mentre sottraeva abiti e accessori per 5.500 dollari da un grande magazzino Saks di Beverly Hills. A incastrala le telecamere di sorveglianza



Lindsay Lohan ha rubato una collana del valore di 2500 dollari in un negozio californiano. A rischio di scontare tre anni di carcere, aveva detti che si trattava di un prestito. Paris Hilton invece, si era dimenticata di restituire dei gioielli del marchio Damiani del valore di 60 mila dollari, ricevuti in prestito. Megan Fox, da adolescente, era stata sorpresa a rubare un lucidalabbra da 7 dollari.



Britney Spears ha saccheggiato il guardaroba di un locale rubando alle sue quattro cappotti firmati, per un valore di 28.200 dollari. Per sua stessa ammissione, avrebbe rubato nei bar anche accendini e caramelle.



Le gemelle di "Come un gatto in Tangenziale", le attrici Alessandra e Valentina Giudicessa, sono state segnalate dal proprietario di un negozio di Roma per aver rubato due flaconi di profumo, dal valore totale di 500 euro. Nel film "Come un gatto in tangenziale" con Paola Cortellesi e Antonio Albanese interpretavano proprio il ruolo di due cleptomani irriducibili.



Nel 1970 l'attrice Farrah Fawcett fu fermata ben due volte per aver portato via due abiti da due diverse boutique: se la cavò con due multe da 125 e 265 dollari. Lei disse di averlo fatto perché i negozi non le avevano voluto cambiare dei capi precedentemente acquistait.



"Stupidi divertimenti da adolescente": così ha definito dei furtarelli di lieve entità Beth Ditto, l'ex leader dei Gossip, pentendosi di quanto fatto da ragazzina.