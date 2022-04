I Maneskin si schierano, una canzone per l'Ucraina: "Donate per i rifugiati"

E così, dopo aver annunciato la cancellazione delle date del loro tour previste in Russia, sono tornati a rimarcare la loro posizione riguardo alla guerra. Lo hanno fatto con quello che sanno fare meglio, la musica, postando sui social un video e una canzone in supporto alla popolazione sotto attacco, aderendo alla campagna del Global Citizen #StandUpForUkraine e invitando i follower a fare altrettanto.

"#StandUpForUkraine! I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti – si legge nel profilo Instagram della band – Stiamo usando la nostra voce per chiedere di agire e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com. @glblctzn" si legge a corredo del video della canzone.

Non si tratta di un nuovo singolo (non verrà infatti rilasciato ufficialmente sulle piattaforme streaming) ma di un brano di un minuto in cui invitano a riflettere. "Come fate a dormire la notte? Come fate a chiudere gli occhi, a vivere con tutte quelle vite nelle vostre mani", cantano. E ancora:"Usate il vostro carburante per uccidere, non resteremo immobili. Guardateci ballare, balleremo sulla benzina".



#StandUpForUkraine è un'iniziativa organizzata da Global Citizen- in collaborazione con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - che ha lo scopo di aiutare i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina ma anche dai conflitti in Yemen e Siria. I Maneskin si aggiungono ad una nutrita schiera di artisti che comprende Bruce Springsteen, Ellen DeGeneres, Annie Lennox, Jon Batiste, Madonna, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Zucchero.

