I Little Pieces of Marmelade tornano dal vivo con The Mainstream Tour
Dal 25 novembre al 29 dicembre il duo rock torna sui palchi con un tour che porta dal vivo la propria miscela esplosiva di noise-pop, rock e psichedelia.
I Little Pieces of Marmelade tornano dal vivo con The Mainstream Tour, 13 nuovi appuntamenti in tutta Italia. Partito il 23 ottobre da Prato, il Tour 2026 attraverserà la penisola per concludersi il 29 dicembre a Palermo, con un calendario che porterà il duo a incontrare il pubblico in alcuni dei principali club e spazi dedicati alla musica live.
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Attivi dal 2014, i Little Pieces of Marmelade sono un duo rock dalla forte identità sonora, capace di muoversi tra noise-pop, rock, metal, stoner e psichedelia, facendo della sperimentazione e dell'impatto sonoro i propri tratti distintivi. Sul palco sono DD (voce e batteria), al secolo Daniele Ciuffreda, e Frankie (chitarra/basso ed effetti), ovvero Francesco Antinori.
Il loro percorso prende slancio con la vittoria dell'Homeless Rock Fest e la pubblicazione del primo EP omonimo. Nel 2018 entrano in studio con Giacomo Fiorenza per realizzare il primo album, anch'esso intitolato L.P.O.M., pubblicato da Sony dopo la partecipazione a X-Factor 2020, dove conquistano il secondo posto.
Nell’ottobre 2022 esce Ologenesi, prodotto da Manuel Agnelli per Vertigo, un lavoro che segna il passaggio alla scrittura in italiano. Nel 2025 il duo inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con due album autoprodotti e pubblicati per Astralmusic: Mexican Sugar Dance, in inglese, e 404DEI (Errore degli Dei), in italiano. Due lavori che esprimono le diverse anime del progetto, confermandone la libertà creativa e la continua ricerca sonora.
Oggi Ologenesi è assente da tutti gli store digitali, per questo il tour autunnale 2026 è un’occasione speciale, l’unico modo per ascoltare i brani di quel disco.
È soprattutto dal vivo che i Little Pieces of Marmelade esprimono tutta la loro forza. In due, senza rinunciare alla potenza e alla complessità del proprio universo musicale, costruiscono una performance compatta, dinamica e ad alta intensità. Chitarra, batteria e voce si intrecciano in un flusso sonoro diretto e viscerale, esasperando le atmosfere e le sonorità dei dischi e trasformandole in uno spettacolo fisico, coinvolgente e memorabile.
Con il Tour 2026, i Little Pieces of Marmelade tornano quindi a riaffermare la propria dimensione più autentica: quella di un progetto che trova sul palco la sua massima espressione.
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TUTTE LE DATE DEL MAINSTREAM TOUR DAL 25 NOVEMBRE
25/11 – Roma, Wishlist Club
26/11 – Perugia, Urban Club
27/11 – Mezzago (MB), Bloom
28/11 – Bologna, Casa Ruozi
29/11 – Pordenone, Astro Club
01/12 – Firenze, Hard Rock Cafe
02/12 – Torino, Notorius Club
03/12 – Genova, Teatro Verdi
04/12 – Taneto RE, Fuori Orario
05/12 – Cesena, Vida Club
27/12 – Napoli, Auditorium Novecento
28/12 – Cosenza, Auditorium Popolare
29/12 – Palermo, I Candelai
Il tour è realizzato con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura nell'ambito del programma Per Chi Crea.