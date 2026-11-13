I Little Pieces of Marmelade tornano dal vivo con The Mainstream Tour

È soprattutto dal vivo che i Little Pieces of Marmelade esprimono tutta la loro forza. In due, senza rinunciare alla potenza e alla complessità del proprio universo musicale, costruiscono una performance compatta, dinamica e ad alta intensità. Chitarra, batteria e voce si intrecciano in un flusso sonoro diretto e viscerale, esasperando le atmosfere e le sonorità dei dischi e trasformandole in uno spettacolo fisico, coinvolgente e memorabile.