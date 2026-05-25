I Bar33 debuttano con 'Passatempo'

I Bar33 nascono dall’incontro tra Matteo Barachini, Angelica Bocchino Cossar, Alessia Pignataro e Pietro Caniato tra i banchi di una scuola di musica. Da quel momento decidono di proseguire insieme, iniziando a lavorare su brani originali capaci di raccontare il passaggio fragile e spesso confuso tra adolescenza e vita adulta. All’interno del gruppo, Matteo Barachini firma testi e musiche ed è voce e pianoforte del progetto, affiancato da Alessia Pignataro al basso e Pietro Caniato alla batteria e alle percussioni. Angelica Bocchino Cossar, che in questo primo capitolo si è dedicata esclusivamente alla chitarra, sarà anche voce nei prossimi brani in uscita.