"Hair" torna a Milano: il musical cult che celebra libertà e inclusione

Dopo anni di silenzio forzato a causa della pandemia, "Hair" torna con un progetto completamente rinnovato. La produzione di MTS Entertainment, già acclamata dal pubblico, ritrova la scena con un cast di giovani interpreti selezionati tra più di trecento talenti provenienti da tutta Italia. Cantanti, ballerini e attori con esperienze artistiche diverse si uniscono per ricreare quella tribù di sogni, libertà e protesta che fece la storia negli anni 60. Il risultato è un mosaico di energia e passione, capace di restituire al pubblico la vitalità originaria del musical e, al tempo stesso, di dialogare con le inquietudini del presente.