Gwyneth Paltrow responsabile di un incidente sciistico: denuncia da 3 milioni di dollari

L'uomo ha dichiarato a People: "Un incidente nella Deer Valley in cui la Paltrow era fuori controllo, tanto che mi ha colpito alle spalle. Poi si è alzata, si è voltata e ha ripreso a sciare lasciandomi senza parole, a terra nella neve e seriamente ferito".



La richiesta dei danni non è solo verso l'attrice ma anche verso il complesso Deer Valley Resort e i tre impiegati della struttura che erano con lei. Per il momento dal resort non sono arrivati commenti mentre la portavoce della Paltrow ha replicato: "Questa denuncia è completamente senza senso. Chiunque legga dell'accaduto è in grado di capirlo".