Guglielmo fuori con il nuovo singolo “Peggy Gou”
Il racconto malinconico di una notte d’estate in cui si ripensa a un amore finito
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dagli ultimi due singoli “Se mi guardi così” e “Ci baciavamo”, entrambi rimasti per settimane nelle prime posizioni delle classifiche radiofoniche indipendenti, Guglielmo presenta “Peggy Gou”, nuovo estratto dall’album Angelico. Pubblicato lo scorso 3 ottobre 2025, Angelico rappresenta il primo progetto artistico professionale dell’artista bolognese e ha già raccolto un significativo apprezzamento da parte di pubblico e critica.
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Il progetto è stato realizzato e prodotto da Lungomare S.r.l., con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.
«Ho scritto Peggy Gou nel maggio 2025 – racconta l’artista – il mese di passaggio tra il freddo e l’arrivo dell’estate, quando ci si lascia alle spalle le malinconie e si è in cerca di felicità». Il singolo rappresenta uno dei momenti più leggeri e spensierati di Angelico e ne incarna lo spirito più luminoso.
La canzone è un omaggio alla celebre DJ coreana e racconta una città che scorre silenziosa ma viva, tra immagini intime e riferimenti simbolici: «Celebra la vita urbana che continua anche quando sembra immobile (“vorrei fare balotta con il Nettuno”) ed è proprio la musica di Peggy Gou a diventare il punto di incontro, magari una sera, quando suona».
Il brano è stato prodotto artisticamente, mixato e masterizzato da Renato Droghetti in collaborazione con SanLucaSound di Bologna. Le parti di chitarra sono state eseguite in studio da Paolo La Ganga.