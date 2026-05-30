Giuseppe Fisicaro annuncia il ‘’Noises Fest’’: un appuntamento tra musica e networking

Uno sguardo al futuro: Vogliamo continuare ad accelerare sull'integrazione tra entertainment, tecnologia e creator economy. Con Digital Noises stiamo lavorando a nuovi format internazionali che uniscano eventi live, contenuti digitali e coinvolgimento delle community in tempo reale. Uno dei focus principali sarà l'espansione internazionale, soprattutto tra Europa, Medio Oriente e Asia, mercati che oggi stanno crescendo enormemente nel settore media e musica digitale. Parallelamente, stiamo investendo molto nell'intelligenza artificiale applicata al marketing, alla produzione creativa e all'analisi dei trend, perché crediamo che il futuro dell'industria passi dalla capacità di interpretare i dati senza perdere autenticità e creatività’’.