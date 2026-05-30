Giuseppe Fisicaro annuncia il ‘’Noises Fest’’: un appuntamento tra musica e networking

Nel capoluogo lombardo arriva il Noises Fest, l’evento ideato da Giuseppe Fisicaro, fondatore dell’etichetta discografica e società di publishing, Digital Noises, in programma Sabato 20 Giugno 2026 presso il 21 House Of Stories Navigli.
© Ufficio stampa
Noises Fest nasce per mettere in dialogo artisti, pubblico e professionisti del settore, dando vita a una piattaforma di scoperta, condivisione e networking. Un evento che si propone di diventare un punto di riferimento per chi vive e interpreta la musica come spazio di incontro, contaminazione e crescita.
Giuseppe Fisicaro (CEO & Founder Digital Noises) spiega: ‘’Il Noises Fest non sarà soltanto un festival, ma una piattaforma di connessione: vogliamo creare opportunità concrete tra aziende, creator, artisti e pubblico, generando collaborazioni, idee e nuovi progetti. In un momento storico in cui il digitale influenza cultura, musica e business, crediamo che sia importante costruire eventi che facciano vivere queste connessioni dal vivo, in modo autentico e coinvolgente. Milano rappresenta il luogo ideale perché oggi è uno dei principali hub europei per creatività, comunicazione e nuove tendenze.
© Ufficio stampa
Tra gli ultimi obiettivi raggiunti da Digital Noises, spicca il ‘’Best Ceo Awards’’, ricevuto a Madrid, un riconoscimento internazionale dedicato ai leader d’impresa che si distinguono per visione strategica, innovazione e impatto nel panorama business globale. L'edizione 2026 si è svolta il 16 maggio 2026 presso il Mandarin Oriental Ritz Madrid, riunendo alcuni tra i più influenti imprenditori e manager internazionali.
Per me è un riconoscimento molto importante – spiega Giuseppe Fisicaro - sia a livello personale che professionale. Non lo vivo solo come un premio individuale, ma come una conferma del percorso costruito negli anni, insieme al mio team. Questo premio rappresenta soprattutto responsabilità: continuare a innovare, creare opportunità per talenti e aziende e dimostrare che anche realtà nate con una forte impronta internazionale possono competere ai massimi livelli.
Il digitale come centro del business: Ho capito molto presto che il digitale non sarebbe stato semplicemente un supporto al music business, ma il suo vero motore centrale. Oggi la musica nasce, cresce e diventa globale attraverso piattaforme digitali, social network e contenuti brevi: il pubblico non scopre più un artista solo tramite radio o TV, ma attraverso TikTok, YouTube, Instagram e le community online. Con Digital Noises abbiamo osservato questa trasformazione in anticipo, comprendendo che non bastava più promuovere un brano, ma bisognava costruire un ecosistema digitale attorno all'artista. Il vero cambio di paradigma è stato capire che oggi un contenuto virale può influenzare le classifiche mondiali più di molte campagne tradizionali.
Uno sguardo al futuro: Vogliamo continuare ad accelerare sull'integrazione tra entertainment, tecnologia e creator economy. Con Digital Noises stiamo lavorando a nuovi format internazionali che uniscano eventi live, contenuti digitali e coinvolgimento delle community in tempo reale. Uno dei focus principali sarà l'espansione internazionale, soprattutto tra Europa, Medio Oriente e Asia, mercati che oggi stanno crescendo enormemente nel settore media e musica digitale. Parallelamente, stiamo investendo molto nell'intelligenza artificiale applicata al marketing, alla produzione creativa e all'analisi dei trend, perché crediamo che il futuro dell'industria passi dalla capacità di interpretare i dati senza perdere autenticità e creatività’’.