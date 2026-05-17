Gisella Cozzo feat Piero Cassano fuori con 'Che male fa'

Per questo primo capitolo, Gisella sceglie un brano che appartiene alla storia della musica italiana. “Che male fa”, pubblicato nel 1976 dai Matia Bazar e firmato da Aldo Stellita, Carlo Marrale e Piero Cassano, torna in una versione che conserva l’eleganza dell’originale e la traduce in un linguaggio sonoro attuale. La presenza di Piero Cassano dà alla reinterpretazione un valore artistico e affettivo che attraversa tutto il singolo. La sua collaborazione affianca la voce di Gisella con un equilibrio naturale, restituendo al pezzo una profondità che nasce dal dialogo tra passato e presente.