Gisella Cozzo feat Piero Cassano fuori con 'Che male fa'

“Che male fa” segna il ritorno discografico di Gisella Cozzo, artista italo‑australiana che da oltre trent’anni accompagna la quotidianità degli italiani con una voce riconoscibile e una presenza costante nel panorama musicale e pubblicitario.
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Il nuovo singolo apre il percorso che porterà all’album “Songwriters/Cantautori”, un progetto che unisce brani inediti e reinterpretazioni di classici italiani e internazionali, costruito attraverso incontri artistici significativi.
Per questo primo capitolo, Gisella sceglie un brano che appartiene alla storia della musica italiana. “Che male fa”, pubblicato nel 1976 dai Matia Bazar e firmato da Aldo Stellita, Carlo Marrale e Piero Cassano, torna in una versione che conserva l’eleganza dell’originale e la traduce in un linguaggio sonoro attuale. La presenza di Piero Cassano dà alla reinterpretazione un valore artistico e affettivo che attraversa tutto il singolo. La sua collaborazione affianca la voce di Gisella con un equilibrio naturale, restituendo al pezzo una profondità che nasce dal dialogo tra passato e presente.
L’arrangiamento, curato da Filadelfo Castro, lavora su una dimensione moderna e raffinata. La produzione mette in risalto la componente emotiva del brano, sospesa tra malinconia e dolcezza, e permette alla voce di Gisella di muoversi con una sensibilità che unisce precisione tecnica e intensità interpretativa. La scelta di affrontare un testo così legato alla tradizione italiana diventa un modo per riaffermare la sua identità artistica, costruita tra due culture e capace di restituire sfumature nuove a un repertorio che appartiene a più generazioni.
«Carlo Marrale ha scritto linee melodiche straordinarie e Gisella le interpreta con una sensibilità autentica. Non è semplice affrontare un brano così se non si è madrelingua italiana, ma lei riesce a restituirne l’emozione con naturalezza.» Piero Cassano
«Collaborare con Piero Cassano è stato un onore. Ho scelto “Che male fa” per la delicatezza del brano e per la musicalità delle parole di Aldo Stellita. Per una cantante straniera come me sono state immediate da cantare, ma richiedevano un’interpretazione attenta per restituirne tutta la profondità.» Gisella Cozzo
“Che male fa” introduce così un progetto che guarda alla tradizione senza trattarla come un esercizio nostalgico. È un lavoro che si apre alla contemporaneità attraverso la voce di un’artista che ha costruito la propria carriera tra Italia e Australia, mantenendo sempre un legame forte con la musica d’autore e con la sua dimensione più emotiva.