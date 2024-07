Gipsyland, il boutique festival torna con la sua quattordicesima edizione

Gipsyland nasce nel 2010, a due passi dalla riserva naturale di Torre Guaceto, vicino Brindisi. Esservi ha significato trasporto in un'atmosfera nomade, irriverente, caratterizzata da misticismo e cultura gitana. Un viaggio nelle culture nomadi che incontra il paesaggio pugliese. L’evento si evolve raccontando nella sua totalità la cultura del territorio, dando spazio ad artisti e artigiani locali e mettendo in evidenza i colori e il panorama della nostra amata Puglia, attraverso i suoi famosi trailer, dei veri e propri corti cinematografici girati dai migliori registi pugliesi. Le location scelte sono spazi che rappresentano la storia del territorio, in particolare masserie e trulli che vengono trasformate con scenografie tematiche in un vero e proprio villaggio a cui appartenere.