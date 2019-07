Giffoni Film Festival 2019: ecco tutti i lungometraggi vincitori

Dopo giorni di proiezioni e dibattiti, gli oltre 6200 jurors hanno decretato i lungometraggi vincitori del Gryphon Award . I titoli ad aggiudicarsi il premio per l'edizione 2019 sono: "Rocca Changes the World" di Katja Benrathnella sezione Elements +6, "Teacher" di Siddharth Malhotra per gli Elements+ 10 e "Blinded by the light" di Gurinder Chadha per i Generator +13. "Giant Little Ones" di Keith Behrman ha vinto per i Generator +16, "The place of no worls" di Mark Webber per i Generator +18.

La selezione ha messo a confronto oltre 100 opere in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, scelti tra 4100 produzioni ricevute in preselezione. Le pellicole proveninvano non solo da tutta l'Europa, ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti.



ROCCA CHANGES THE WORLD - (distribuzione internazionale Beta Cinema) Rocca vive da sola in una grande casa: impavida e piena di curiosita', trova in Caspar un amico insolito che si rivelerà il prepotente della classe, ma la cosa più importante per la bambina è conquistare il cuore di sua nonna.



TEACHER - (distribuzione internazionale Yash Raj Films) La storia di Naina Mathur, un'aspirante insegnante affetta dalla sindrome di Tourette.



BLINDED BY THE LIGHT - La storia di coraggio, amore, speranza e famiglia, intrisa della capacita' che ha la musica di sollevare lo spirito umano.



GIANT LITTLE ONES - (distribuzione internazionale Mongrel International) Franky Winter e Ballas Kohl sono amici fin dall'infanzia coinvolti entrambi in un incidente che cambierà le loro vite per sempre.



THE PLACE OF NO WORDS - (distribuzione internazionale Wide Awake Cinema. Protagonista) Al centro del film il modo in cui affrontiamo la morte e l'amore, le risate e il dolore, raccontato attraverso gli occhi di un padre e di suo figlio.



Ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione Gex Doc è "In the name of your daughter" di Giselle Portenier, la storia di Rosie Makore che è scappata dalla sua casa nel nord della Tanzania per salvarsi dall'infibulazione e dal matrimonio che i genitori hanno pianificato per lei.