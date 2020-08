"Giffoni 50", Ludovica Martino di "Skam-Italia" ai giurati: "Attenti ai messaggi sui social"

Giffoni 50: da Ludovica Martino a Carmen Pierri e Francesca Monte, guarda i protagonisti del 25 Agosto Ufficio stampa 1 di 42 Il ministro per l'Università e la Ricerca scientifica Gaetano Manfredi Ufficio stampa 2 di 42 Ufficio stampa 3 di 42 Ufficio stampa 4 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 Ludovica Martino Ufficio stampa 42 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 Ufficio stampa 10 di 42 Ufficio stampa 11 di 42 Ufficio stampa 12 di 42 Ufficio stampa 13 di 42 Ufficio stampa 14 di 42 Ufficio stampa 15 di 42 Ufficio stampa 16 di 42 Ufficio stampa 17 di 42 Ufficio stampa 18 di 42 Francesco Paglioli e Jacopo Gubitosi, di "Oltre i Giganti" Ufficio stampa 19 di 42 Pietro De Silva, Marco Renda e Cristian Mazzotta Ufficio stampa 20 di 42 Pietro De SIlva Ufficio stampa 21 di 42 Marco Renda Ufficio stampa 22 di 42 Ufficio stampa 23 di 42 Cristian Mazzotta Ufficio stampa 24 di 42 Ufficio stampa 25 di 42 Francesca Monte Ufficio stampa 26 di 42 Ufficio stampa 27 di 42 Ufficio stampa 28 di 42 Ufficio stampa 29 di 42 Marco Ponti Ufficio stampa 30 di 42 Andrea Jublin Ufficio stampa 31 di 42 Ufficio stampa 32 di 42 Daniele Orazi Ufficio stampa 33 di 42 Niko Romito Ufficio stampa 34 di 42 Paolo Vizzari Ufficio stampa 35 di 42 Ufficio stampa 36 di 42 Carmen Pierri Ufficio stampa 37 di 42 Ufficio stampa 38 di 42 Domenico De Maio Ufficio stampa 39 di 42 Carlo Sironi e Claudio Segaluscio Ufficio stampa 40 di 42 Ufficio stampa 41 di 42 DANIEL '16 by Dimitris Koutsabasakos Ufficio stampa 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Seguita dai suoi fan (570mila follower su Instagram) e amata soprattutto dai giovani, Ludovica Martino è una star dei social. E proprio per questo l'attrice afferma di sentire un forte senso di responsabilità con i suoi followers e di cercare tramite i social di lanciare messaggi positivi: "Quello che si vede, questo bellissimo mondo ideale, non sempre è tutta realtà", dice la giovane artista che aggiunge: "I social sono un grande mezzo, una grande cassa di risonanza per chi ha tanti seguaci. Ma dico sempre che molto dipende dal senso civico, da come si utilizzano i social. Sono un potere incredibile, in mano hai veramente uno strumento di comunicazione che se utilizzato nel modo giusto puo' portare solo dei benefici e puo' essere di aiuto. Lo abbiamo visto durante il lockdown con tutte le raccolte fondi che sono state promosse e la sensibilizzazione all'uso della mascherina. È un mezzo utilissimo ma va utilizzato con senso della misura. Non per mercificare o per lanciare messaggi sbagliati, soprattutto perché i social sono rivolti e utilizzati principalmente a un pubblico sempre più giovane".

Nonostante il successo, la 23enne non ha perso l'umiltà dei giorni iniziali. "Preferisco che siano le mie serie a parlare per me, hanno molto più da insegnare", ha detto all'ANSA dopo aver incontrato giurati del Giffoni.

Tra le protagoniste del film 'Sotto il sole di Riccione', secondo film per Ludovica Martino, che ha esordito sul grande schermo nel 2019 in “Il campione” accanto a Stefano Accorsi, l'attrice ha fatto parte anche del cast di 'Security', che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021. Dal 31 agosto sarà sul set di un nuovo film, il cui titolo è ancora top secret e che parla di famiglia e di una tematica ancora non sdoganata in Italia.

Diventata famosa nel 2015 quando ha interpretato alcuni ruoli nelle fiction “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Tutto può succedere”, il pubblico ha potuto poi apprezzarla soprattutto nel 2018 nel ruolo di Eva Brighi in “Skam Italia”.



Una crescita professionale frutto di sacrifici e passione, ma anche di grande determinazione. "Io cerco sempre di lanciare dei messaggi di positività, di incoraggiamento nei confronti dei giovani, a inseguire le loro ambizioni, i loro talenti e sogni. Come se dovessero seguire il flusso di quello che veramente sentono di poter fare. Ognuno di noi ha un talento, ha una cosa dentro. Bisogna assecondare quella strada", ha detto ricordando anche i suoi inizi. "I miei genitori avevano paura di questo mondo, pensavano potessi perdermi in una gabbia dorata- ha raccontato -.Sono sempre stata molto responsabile ma non si sa mai cosa puo' succedere, adesso raccolgo i frutti di un duro lavoro e anche loro sono entusiasti di me". Un concetto che l'attrice romana racchiude in uno slogan: "Accelerare ma con prudenza".

