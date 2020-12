Giffoni 50: Anna Foglietta ospite dell'edizione invernale del Festival

Leggi Anche Il Giffoni celebra i 50 anni con la prima Winter Edition della storia

L'attrice di "Perfetti sconosciuti" si racconterà ai giurati e al pubblico connesso su giffonilive.it tra esperienze, passioni e progetti futuri legati allo spettacolo e al sociale.

Non mancheranno gli appuntamenti su vivogiffoni.it: l'attore e comico Max Giusti leggerà ai più piccoli due incredibili favole, "Il ponte dei Bambini" di Max Bolliger e "Filastrocca del Natale" da "Filastrocche per tutto l'anno" - omaggio a Gianni Rodari. Per concludere la giornata di questa edizione natalizia del Giffoni Film Festival, arriva un bel regalo per tutti i giovani giurati: il primo dei tre appuntamenti di "musica e parole" in diretta streaming con Stash, frontman dei The Kolors, una delle band più apprezzate e di successo degli ultimi anni della scena pop italiana.

L'INCONTRO CON IGINIO STRAFFI - "Penso e spero che si tornerà a guardare i film al cinema perché alcuni in particolare meritano un grande schermo. Come diceva Spielberg 'è il fascino di condividere uno spettacolo con degli sconosciuti', mentre quando siamo a casa veniamo distratti da altre cose; la fruizione è diversa". Così Iginio Straffi, amministratore delegato di Rainbow, la casa di produzione italiana leader nell'animazione, ospite del Giffoni Film Festival ha parlato con i ragazzi dei suoi 25 anni di trionfi internazionali ma anche della situazione attuale del cinema italiano e mondiale nell'era del Covid. Situazione che, con suo rammarico, ha toccato anche uno dei suoi titoli di punta di questo periodo natalizio: "Abbiamo fatto uscire 'Dieci giorni con Babbo Natale' su Amazon Prime perché i cinema sono chiusi ma credo sia un peccato perché questo è un film con una bella storia, calda e contemporanea, una favola nel nostro stile che avrebbe sicuramente ben figurato nelle sale in questo periodo". "Ora ci dobbiamo accontentare delle piattaforme, ma è un'anticipazione di quello che potrà essere un trend da qui a vent'anni", ha proseguito Straffi, che vede un futuro nelle sale per soli appassionati. "Penso che la fruizione nei cinema verrà a scemare a vantaggio delle piattaforme che trasmetteranno film originali, come stanno facendo ora. Il cinema, invece, diventerà per soli appassionati del settore con grandi produzioni destinate a sale sempre più comode e confortevoli, con servizi speciali".

TI POTREBBE INTERESSARE: