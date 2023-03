"Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia", il musical torna in scena a Milano

Torna "Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia - Il musical".

Dopo il grande successo internazionale e i sold out delle passate stagioni in tutta Italia, lo show sarà in scena al Teatro Arcimboldi di Milano il 12 e il 19 marzo. Lo show, che ha conquistato il pubblico dei grandi teatri italiani, racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana. Un viaggio fantastico in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici.