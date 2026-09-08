Gaia Zucchi: quando il Cinema diventa cultura e impegno civile

Presidente dell’associazione Polissena C’è – Mai più Dimenticate, Gaia Zucchi è da anni in prima linea a fianco delle persone più fragili e di chi vive situazioni di marginalità. L’associazione, da lei fondata insieme a Daniela Rinaldini e Vincenzo Esposito, realizza progetti e iniziative contro ogni forma di violenza, promuovendo inclusione, ascolto, dignità e difesa dei diritti.