Gaia Trussardi diventa Gogaia per un progetto tutto amore, tra musica e integrazione

L'amore per il mondo e l'empatia per gli altri esseri umani, la natura e la terra.. E' questo quello che Gaia Trussardi vuole celebrare nelle canzoni dell'Ep del nuovo progetto Gogaia , in uscita in autunno. Ad anticiparlo c'è " Love Love ", il singolo appena pubblicato, che è accompagnato da un video girato e montato da Adriano Giannini.

Gaia Trussardi diventa Gogaia per il progetto "Love Love" Julian Hargreaves 1 di 6 Julian Hargreaves 2 di 6 Julian Hargreaves 3 di 6 Julian Hargreaves 4 di 6 Julian Hargreaves 5 di 6 Julian Hargreaves 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gogaia è un progetto d’impronta sociale che nasce per dare voce ad artisti di altre culture e per creare così, attraverso la musica, nuove opportunità di ascolto accessibili a tutti. La musica, da sempre passione di Gaia Trussardi, diventa quindi il mezzo a lei più affine da usare per veicolare il suo messaggio, scegliendo inoltre di destinare i proventi derivanti dai diritti d’autore del brano ai due artisti che hanno suonato con lei, Ezy Williams e Haruna Kuyateh.

"'Love love' è una canzone che parla dell’amore come modo di vivere, come “postura” - spiega lei -. Il testo infatti inizialmente, mentre descrive cosa provoca l’amore, sembra rivolgersi a una persona. Tuttavia, nella seconda parte si afferma che l’amore più grande è quello per l’amore stesso. Un sentimento che permette di essere sereni anche grazie al dare disinteressato. Una ballata dove la parola Love è come un mantra, ripetuto più volte nella strofa e nel ritornello su note allegre e cori, in cui si aggiunge un cantante nigeriano, trasferitosi a Milano per amore e che sta cercando di fare della musica il suo lavoro. Lo strumento melodico portante, la kora, è suonato da un artista del Gambia, anche lui a Milano, dove suona in alcuni locali".

POTREBBE INTERESSARTI: