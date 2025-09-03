Al via Fuoricinema 2025, incontri e anteprime per la decima edizione

Per questo anniversario speciale di Fuoricinema la conduzione verrà affidata anche a coloro che con la loro presenza hanno contribuito a costruire lo spirito del festival, diventando a tutti gli effetti parte del gruppo di professionisti che ha ideato e costruito Fuoricinema negli anni. Tra questi, Edoardo Purgatori, attore teatrale e cinematografico di grande valore, noto per talento e impegno civile, che condurrà la seconda giornata di festival. Sabato 6 settembre il palco riunirà poi due punti di riferimento del cinema e della musica napoletana contemporanea: Iaia Forte e Raiz insieme a Mauro Pagani, in un dialogo con Gianni Sibilla (giornalista e professore universitario di comunicazione musicale), dal titolo "Ha da passa’ ‘a nuttata, Il genio di Napoli" (ore 16:45). Spicca la celebrazione dei 40 anni di "Comedians", lo spettacolo teatrale messo in scena da Gabriele Salvatores nel 1985, divenuto poi un cult all’Elfo Puccini di Milano. L’incontro "Comedians again" (ore 17:30) riunirà i protagonisti originali (Gigio Alberti, Claudio Bisio, Antonio Catania, Paolo Rossi, Renato Sarti, Bebo Storti) e con Gino e Michele, in dialogo con Anna Bandettini. A seguire, "Il dolore degli altri": Paolo Strippoli, Romana Maggiora Vergano e Giulio Feltri, regista e interpreti dell’horror "La valle dei sorrisi" (Fuori Concorso alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia) dialogano con Gianni Canova per parlare dell’importanza del dolore nelle nostre vite e di amore che cura. E poi Daniele Vicari racconterà al pubblico di Fuoricinema la realizzazione del suo ultimo film, "Ammazzare stanca", presentato nella sezione Venezia Spotlight. Con lui, il cast del film, Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Thomas Trabacchi, in dialogo con Gianni Canova. La serata si chiude con le due proiezioni in anteprima: "Ammazzare stanca" di Daniele Vicari (ore 20.:00) e, a seguire, "La valle dei sorrisi" di Paolo Strippoli (ore 22:30).