Freakybea: "Mondi" Club Tour
La cantautrice toscana porta sul palco l’universo emotivo del suo EP trasformando ogni concerto in un’esperienza sensoriale e intima
Dopo l’uscita del nuovo EP "Mondi", Freakybea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice con una carriera poliedrica e una voce autentica, torna dal vivo con uno spettacolo che non è solo un concerto, ma un luogo da abitare. Un viaggio dentro gli spazi interiori che hanno dato vita al disco, ricreati sul palco con la stessa autenticità con cui sono nati: un neon sbiadito, un ficus, un tappeto, la luce morbida di un’abat‑jour. Pochi elementi, scelti con cura, per riportare il pubblico nella sua comfort zone, il salotto dove la musica prende forma e dove l’artista accoglie chi ascolta.
© Ufficio stampa
«Sogni, installazioni visive, suoni e parole si fondono nella mia mente generando mondi infiniti nei quali, a volte, è difficile entrare. Ho capito che, per spiegarvi davvero chi sono e cos’è Mondi, dovevo portarvi nel posto dove tutto nasce e dove sono felice di accogliervi», racconta Freakybea.
Il risultato è un live che parla al cuore e ai sensi. La musica diventa narrazione, un racconto che si apre e si espande, un “momento eterno” in cui il pubblico non è spettatore ma parte della storia. Il “Freaky Style” prende forma in una dimensione raccolta, quasi domestica, dove la voce di Freakybea guida l’ascolto con delicatezza e intensità.