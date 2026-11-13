Francesco Lenzi presenta “Con un po’ di fortuna”, un nuovo album di inediti composto da sette brani, tutti scritti e arrangiati dal cantautore livornese. Un lavoro che attraversa sentimenti, ricordi e frammenti di vita quotidiana, lasciando convivere registri e atmosfere differenti senza rinunciare a una voce personale e riconoscibile.
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“In questo disco convivono la leggerezza e la malinconia, l’ironia e il desiderio di raccontare ciò che spesso facciamo fatica a dire”, spiega l’artista toscano. “Ci sono canzoni nate per gioco, altre che parlano della paura di perdere qualcuno, dei ricordi che ci accompagnano nel tempo o della bellezza di sentirsi finalmente nel posto giusto, accanto a una persona che ci ama. E poi c’è una melodia che continuava a tornarmi in mente, finché ho sentito il bisogno di darle una forma compiuta e condividerla. Forse il disco è proprio questo: storie ed emozioni diverse, che non hanno bisogno di assomigliarsi per appartenere allo stesso mondo”.
Con un po’ di fortuna” è anche il singolo in radio, una canzone che nasce da uno sguardo intimo e universale: quello di un genitore che osserva con meraviglia un figlio che cresce, riconoscendo qualcosa di sé e, allo stesso tempo, accettando che, poco alla volta, prenderà forma una vita che nessuno può disegnare in anticipo. È il racconto di un amore che accompagna senza pretendere di indicare ogni direzione. Il desiderio è che sappia essere gentile con gli altri e con sé, trovi la propria strada anche nei momenti più difficili e incontri persone capaci di riconoscerne la luce, la gioia e il sorriso.
Accanto alla fiducia, però, c’è anche il timore della distanza: la possibilità che un giorno le strade si separino, che il tempo e la vita rendano più difficile ritrovarsi. Rimane così la speranza che non venga mai meno il desiderio di fermarsi a parlare, di incontrarsi ancora, di non perdere il filo che tiene unite le persone, anche quando sembrano lontane. Il pensiero si trasforma in una domanda senza risposta: se fosse possibile aiutare, intuire ciò che verrà o trovare le parole giuste, forse il futuro farebbe meno paura. Ma il desiderio non è una promessa, né una garanzia. È solo la forma che assume l’amore quando vorrebbe arrivare più lontano di quanto gli sia concesso.
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Perché a volte non resta che augurare il meglio a chi amiamo e sperare che, lungo il cammino, la vita gli riservi anche un po’ di fortuna.