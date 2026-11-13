“In questo disco convivono la leggerezza e la malinconia, l’ironia e il desiderio di raccontare ciò che spesso facciamo fatica a dire”, spiega l’artista toscano. “Ci sono canzoni nate per gioco, altre che parlano della paura di perdere qualcuno, dei ricordi che ci accompagnano nel tempo o della bellezza di sentirsi finalmente nel posto giusto, accanto a una persona che ci ama. E poi c’è una melodia che continuava a tornarmi in mente, finché ho sentito il bisogno di darle una forma compiuta e condividerla. Forse il disco è proprio questo: storie ed emozioni diverse, che non hanno bisogno di assomigliarsi per appartenere allo stesso mondo”.