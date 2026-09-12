1 di 9
© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy
© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy
© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy

© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy

© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy

tutti i premiati

Venezia 83, "Woman Unknow" vince il Leone d'Oro. Premiato anche il docu su Gaza

Si è conclusa l'83esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia con l'assegnazione del Leone d'oro decretato dalla giuria capitanata dall'attrice Maggie Gyllenhaal

12 Set 2026 - 21:09
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su