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© IPA | Francesca Michielin
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mostra del cinema

Venezia 83, il red carpet della cerimonia di chiusura

Cala il sipario sulla 83esima edizione della mostra del cinema di Venezia: la premiazione, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, ha visto la partecipazione della cantante Francesca Michielin

12 Set 2026 - 19:02
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