05 settembre 2021 12:17

Venezia 78, sul red carpet di "Becoming Led Zeppelin" arriva a sorpresa Jimmy Page

Nella quarta giornata di Venezia 78 è arrivato anche a sorpresa Jimmy Page, mitico chitarrista che ha accompagnato "Becoming Led Zeppelin", primo documentario in 50 anni di carriera dedicato alla rock band inglese. "In questi anni abbiamo rifiutato decine di proposte cinematografiche e approvato alla fine solo questa: l'unica con al centro la nostra musica, l'unica con la missione di approfondire, spiegare come siamo nati, che formazione abbiamo avuto, cosa ha significato essere insieme e suonare, non c'è altro ma per noi è tutto, l'amore per la musica è il motivo della nostra esistenza", ha detto il musicista. Il film portato qui da Bernard MacMahon è una specie di baule dei tesori: il regista è andato a rintracciare ogni minimo dettaglio su Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, prima di unirsi e dopo da rock band. Ha detto Page: "il film regala agli spettatori un grande messaggio: guardate come eravamo fanatici di musica, suonate anche voi, non abbandonate i sogni, credeteci. Io sono un autodidatta, non ho mai studiato in accademie musicali, sono cresciuto ad ascoltare musica degli altri. Becoming Led Zeppelin, prosegue Page: "E un film sull'apprendistato, sulla perseveranza e su come i sogni si possano realizzare".