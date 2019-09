Twiggy, l icona in minigonna dei mitici Sixties compie 70 anni

A renderla famosa furono le sue gambe, lunghissime e magre, ma soprattutto scoperte. Nel bel pieno del clima effervescente dei Sixties, i mitici anni Sessanta, poco prima che scoppiasse la bomba del Sessantotto, l'inglese Lesley Hornby, in arte Twiggy, rese la minigonna di Mary Quant universale oggetto del desiderio e si fece conoscere in tutto il mondo, rivoluzionando l'immagine della donna. Modella, attrice e stilista, nata il 19 settembre 1949, oggi Twiggy compie 70 anni. La Regina d'Inghilterra le ha da poco attributo il prestigioso riconoscimento di "Dama dell’Ordine dell’Impero Britannico", a lei si sono ispirati artisti del calibro di Andy Warhal e Richard Avedon, ha recitato al cinema (apparendo anche in “The Blues Brothers”), scritto un libro e diventata testimonial per varie case di moda e prodotti di bellezza. Ma nell'immaginario collettivo resta per tutti la ragazzina col taglio “da maschietto”, il fisico da "ramoscello", Twiggy appunto in inglese e quella fragilità adolescenziale, che ha affascinato, sedotto e ispirato un'intera generazione, un'icona insomma di quella Swinging London, che ha fatto storia.