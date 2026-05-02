Visibilmente infastidito, il cantante ha reagito d'impulso, scaraventando il microfono a terra. Un gesto che ha gelato per un attimo la platea, lasciando i fan delle prime file increduli di fronte alla scena. La tensione, però, è durata pochissimo. Resosi conto dell'accaduto, il cantante ha subito cercato di ricucire lo strappo con il pubblico, spiegando dal palco: "Scusate, si sposta il volume da solo". Parole semplici, accompagnate dal tentativo di sistemare il dispositivo audio, che hanno contribuito a stemperare il clima e a riportare serenità tra gli spettatori. Dopo l'incidente, la serata è proseguita senza ulteriori intoppi. Il video dello scatto di rabbia è diventato virale.