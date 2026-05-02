Tommaso Paradiso, scatto d'ira sul palco a Napoli: lancia il microfono, poi si scusa
Imprevisto tecnico durante il live al Palapartenope, il cantante si giustifica "Colpa del volume" e riparte tra applausi e cori
Una serata di musica trasformata, per qualche istante, in un momento di tensione. Durante il concerto sold out al Palapartenope di Napoli, Tommaso Paradiso ha perso le staffe nel pieno dell'esibizione, sorprendendo il pubblico con un gesto tanto improvviso quanto inaspettato: il lancio del microfono sul palco. L'episodio è avvenuto, mentre il cantautore romano stava eseguendo uno dei suoi brani più noti, interrompendo bruscamente lo spettacolo. Secondo quanto ricostruito, all'origine dello scatto d'ira ci sarebbe stato un problema tecnico agli auricolari in-ear. Il malfunzionamento avrebbe compromesso il controllo del volume, rendendo difficile per l'artista gestire l'esibizione.
Visibilmente infastidito, il cantante ha reagito d'impulso, scaraventando il microfono a terra. Un gesto che ha gelato per un attimo la platea, lasciando i fan delle prime file increduli di fronte alla scena. La tensione, però, è durata pochissimo. Resosi conto dell'accaduto, il cantante ha subito cercato di ricucire lo strappo con il pubblico, spiegando dal palco: "Scusate, si sposta il volume da solo". Parole semplici, accompagnate dal tentativo di sistemare il dispositivo audio, che hanno contribuito a stemperare il clima e a riportare serenità tra gli spettatori. Dopo l'incidente, la serata è proseguita senza ulteriori intoppi. Il video dello scatto di rabbia è diventato virale.