Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 10
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

RICONOSCIMENTO DALL'ACaDEMY

Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards

L'attore ha ricevuto dall'Academy il primo Oscar della sua carriera

17 Nov 2025 - 09:36
10 foto
tom cruise