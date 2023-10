30 ottobre 2023 12:40

"Un Teatro da Favola" sbarca per la prima volta in Sardegna in occasione di Halloween

La compagnia “Un Teatro da Favola” di Pietro Clementi, nata 7 anni fa, è riuscita in brevissimo tempo a dar vita a un vero e proprio fenomeno teatrale con il suo palinsesto dedicato a tutti i membri della famiglia: protagonisti degli spettacoli, i bambini possono interagire con i personaggi, urlare e cantare in un’esperienza teatrale interattiva senza precedenti, mentre gli adulti si divertono con citazioni e parodie che solo loro potranno apprezzare. Capace di raggiungere anche più di 4mila spettatori a weekend, la compagnia “Un Teatro da Favola” ha registrato il sold out in tutti gli spettacoli andati in scena al Teatro Manzoni di Milano e Roma da ottobre 2022 ad aprile 2023. Di recente ha rinnovato il contratto con Fininvest per la realizzazione di altri 12 spettacoli nel prestigioso Teatro Manzoni di Milano da ottobre 2023 ad aprile 2024 che si aggiungono agli 11 spettacoli al Manzoni di Roma e ai 4 in programma al Teatro Doglio di Cagliari.

Campione di incassi con più di 50mila spettatori, tanto da ispirare la pubblicazione dell’omonimo romanzo per bambini edito dalla Galucci Editore, “La famiglia Transylvania” arriva in Sardegna con un’unica data al Teatro Doglio di Cagliari. L'appuntamento è per il 4 novembre con due spettacoli, alle 15:30 e alle 18:00. Uno show esilarante che, attraverso i personaggi di Jack Tripper, e del suo consuocero, che scoprirà essere il Conte Dracula, trasmette un forte messaggio sull’accoglienza, la convivenza di culture diverse e contro il razzismo. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di insegnare questi valori ai nostri figli.