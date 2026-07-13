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© IPA | "Jurassic Park" (1993)
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gli scatti dai set

Sam Neill, i film in cui ha recitato: da "Jurassic Park" a "L'uomo che sussurrava ai cavalli"

L'attore neozelandese era guarito lo scorso aprile da un linfoma angioimmunoblastico. Dall'azione al dramma fino all'horror, Neill ha costruito una carriera memorabile

13 Lug 2026 - 10:21
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