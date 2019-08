Sabrina Salerno, a 51 anni manda i follower in estasi con uno shooting bollente

Icona sexy degli anni Ottanta Sabrina Salerno continua a tenere banco anche a 51 anni, con le sue forme prorompenti, che non sembrano aver risentito del tempo che passa. Lo dimostrano gli scatti pubblicati su Instagram, molti dei quali firmati dal fotografo Alberto Buzzanca, autore anche del video di uno shooting dal sapore retro, ad altissimo tasso erotico, in cui la cantante e showgirl posa in tanga e camicia bianca bagnata, senza reggiseno, proprio come nei mitici anni Ottanta, regalando ai fan visioni bollenti del suo lato B e del suo prosperoso décolleté.