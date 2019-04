Roma, Furio diventa un murale (e Verdone ringrazia)

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un murale dedicato a Furio Zòccano, il celebre personaggio interpretato da Carlo Verdone che perseguitava l'altrettanto celebre moglie Magda, è apparso a Roma, in zona Pineta Sacchetti. L'opera è stata realizzata dallo street artist Piskv. "Il murales si connette e dialoga con un mio vecchio lavoro del 2016 dedicato ad Alberto Sordi. Due grandi simboli romani, presente e passato", ha detto Piskv. Lo stesso Verdone ha voluto ringraziare l'autore su Facebook: "Grazie per questo omaggio di Piskv in Largo Enrico Enriquez sulla Pineta Sacchetti a Roma. Furio forever!".