Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 10
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il riconoscimento

Robert De Niro re di Roma

 In Campidoglio l'attore ha ricevuto la Lupa Capitolina, massima onorificenza conferita dalla Capitale

07 Nov 2025 - 09:59
10 foto
robert de niro