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Una presentazione sopra le righe

Pink, le foto dell'annuncio dei concerti alla Sphere di Las Vegas

Nel 2027 l'artista diventerà la prima cantante pop solista donna a fare una serie di esibizioni nell'iconica arena della città

11 Nov 2026 - 07:00
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