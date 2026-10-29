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Aveva 86 anni

È morto Patrick Stewart, l'attore di Star Trek e X-Men

Originario dello Yorkshire è ricordato soprattutto per il ruolo del capitano PIcard in Star Trek e il professor Xavier nella serie di X-Men

29 Ott 2026 - 21:37
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