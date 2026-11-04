Papa Leone, l'incontro in Vaticano con Bob Dylan | FOTO

Papa Leone XIV ha incontrato di persona nel palazzo Apostolico vaticano Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan. Il noto cantautore e poeta statunitense, 85 anni, già premio Nobel per la letteratura, è a Roma dove giovedì 5 novembre, si esibirà al palazzo dello Sport per il passaggio autunnale del Rough and Rowdy Ways Tour, la serie di concerti con tappe pure a Milano e Bologna noti anche per il divieto di riprese con gli smartphone. Un'udienza breve, con saluti e scambi di battute, quella di oggi tra Leone e Dylan, che indossava una felpa nera col cappuccio. I versi che il Papa citava nel libro Lev, a cura del giornalista Alessandro Banfi, appartengono a Go Away You Bomb (Vai via, bomba), un testo di protesta che l'autore scrisse nel 1963 nel pieno delle tensioni della Guerra fredda. Un'opera particolare visto che il brano non è mai stato inciso o pubblicato ufficialmente negli album musicali e il manoscritto originale è rimasto inedito fino al ritrovamento nel 2013.