La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump: "Sono la sua prima fan"

Durante l'evento voluto da Donald Trump per presentare i Trump Accounts, il presidente Usa ha invitato sul palco Nicki Minaj, che da sempre si dice una sua grande sostenitrice. La rapper l'ha ribadito anche in questa occasione: "Sono probabilmente la sua prima fan. L'odio che mi riservano mi motiva a sostenerlo ancora di più", ha detto Minaj all'Andrew W. Mellon Auditorium di Washington, dove si trovavano per annunciare i nuovi conti correnti di risparmio di mille dollari ciascuno intestati ai bambini americani nati fra il 2025 e il 2029. Vestita di bianco e sorridente, Minaj ha scambiato baci e abbracci col tycoon, che l'ha definita a sua volta "un'incredibile supporter". Per poi aggiungere: "Nicky fa un sacco di soldi e investirà centinaia di migliaia di dollari nei Trump accounts".