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© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026

© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026

© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026

gli scatti

MTV VMA 2026, Taylor Swift da record e Madonna Artista dell'anno

La popstar 36enne si è aggiudicata il premio inedito Arist Director Honors, e la cantante di "Like a Prayer" ha trionfato come Artista dell'anno

28 Set 2026 - 11:43
6 foto
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taylor swift
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