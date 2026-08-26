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Los Angeles

Addio a Tim Curry, star di "The Rocky Horror Picture Show"

L'attore, 80 anni, è morto nella sua casa di Los Angeles. Attore e cantante entrò nella storia per l'interpretazione del Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show

26 Ago 2026 - 18:16
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