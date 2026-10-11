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Ne dà conferma il nipote

Morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis, aveva 96 anni

È morta nel pomeriggio a Milano, all'età di 96 anni, Wilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico. A darne conferma è il nipote, Fabio De Angelis.

11 Ott 2026 - 19:56
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