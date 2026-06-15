© Miss Mondo Italia
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Tarantina con radici argentine, la nuova reginetta incoronata a Gallipoli è un'ex pallavolista. Rappresenterà il Belpaese alla finale di Miss World
Mia Zottoli Montanaro, 22 anni il 15 agosto, di Taranto, è stata incoronata Miss Mondo Italia 2026. Sarà lei a rappresentare ufficialmente l'Italia alla prossima finale internazionale di Miss World, portando sul prestigioso palcoscenico mondiale il volto, i valori e l'eleganza del nostro Paese.
La giovane pugliese ha conquistato giuria e pubblico nella Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026, che si è tenuta nell'Ecoresort Le Sirené di Gallipoli. Nata e cresciuta a Taranto, pur conservando con orgoglio le proprie radici familiari argentine, Mia Zottoli Montanaro ha raccontato con emozione il percorso vissuto all'interno del concorso, definendolo "un'esperienza unica di crescita personale e umana". Nel suo racconto, la neo Miss Mondo Italia ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport nella propria formazione.
Per sei anni pallavolista, fino al campionato di Serie B2 con Castellaneta, ha maturato attraverso l'attività sportiva valori che oggi considera essenziali nella vita quotidiana. "Lo sport è stato decisivo durante la mia crescita personale. Mi ha insegnato la disciplina e il rispetto per se stessi e per gli altri", ha sottolineato.