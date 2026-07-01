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divo internazionale

Michele Morrone dal set di Maserati a un nuovo progetto

L'attore italiano è tra i protagonisti di Maserati. Nel cast: Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba

01 Lug 2026 - 11:25
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