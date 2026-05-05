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Abiti audaci

Met Gala, tendenza capezzoli in vista

Il Met Gala 2026 è all’insegna dell’abito trasparente: con capezzoli in vista

05 Mag 2026 - 12:15
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Al Met Gala 2026 sono di tendenza i capezzoli in vista: molti i look trasparenti e audaci oltre agli abiti scultura che esaltavano le forme delle dive. Capofila di questa nuova tendenza le sorelle Kim, Kendall e Kylie Kardashian / Jenner.

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