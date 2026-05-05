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madri e figlie sotto i riflettori

Met Gala, per la prima volta sfilano due under 18: le figlie di Beyoncé e Nicole Kidman

Spicca la forte somiglianza tra la 14enne Blue Ivy con la madre. Kidman e la figlia con abiti coordinati

05 Mag 2026 - 09:45
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Beyoncé si è portata quasi tutta la famiglia per il suo atteso ritorno al Met Gala: sul red carpet con lei c'erano il marito Jay Z e anche la figlia Blue Ivy,  14 anni. I minorenni non sono ammessi al Met Gala ma stavolta è stata fatta una doppia eccezione: per Blue Ivy e pure per Sunday Rose, la figlia 17enne di Nicole Kidman. Del resto Blue Ivy è abituata a essere sotto i riflettori con la madre, a cui somiglia moltissimo. Balla con lei dal 26 maggio 2023, quando debuttò sul palco del Renaissance World Tour a Parigi. Beyoncé mancava dal Met Gala da dieci anni: "È bellissimo ed è meraviglioso condividere questo momento con mia figlia", ha commentato emozionata in un'intervista a Vogue.

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La cantante di Cowboy Carter indossava uno scenografico scheletro di cristalli sotto una cappa di piume: look firmato da Olivier Rousteing, l'ex direttore creativo di Balmain, che ha lasciato quel ruolo lo scorso novembre. Rousteing è stato uno dei rari designer neri a guidare una maison storica francese ed è rimasto lontano dai riflettori dopo l'uscita da Balmain. Abiti coordinati, invece, per Kidman e la figlia: l'attrice ha scelto un abito di haute couture Chanel in paillettes con dettagli di piume, mentre Rose era in Dior.

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