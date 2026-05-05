Beyoncé si è portata quasi tutta la famiglia per il suo atteso ritorno al Met Gala: sul red carpet con lei c'erano il marito Jay Z e anche la figlia Blue Ivy, 14 anni. I minorenni non sono ammessi al Met Gala ma stavolta è stata fatta una doppia eccezione: per Blue Ivy e pure per Sunday Rose, la figlia 17enne di Nicole Kidman. Del resto Blue Ivy è abituata a essere sotto i riflettori con la madre, a cui somiglia moltissimo. Balla con lei dal 26 maggio 2023, quando debuttò sul palco del Renaissance World Tour a Parigi. Beyoncé mancava dal Met Gala da dieci anni: "È bellissimo ed è meraviglioso condividere questo momento con mia figlia", ha commentato emozionata in un'intervista a Vogue.