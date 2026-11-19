Mariah Carey versione Barbie concede il bis
La nuova bambola Barbie Signature è stata lanciata 18 novembre, sulla scia del successo della Barbie natalizia Mariah Carey del 2023, che andò esaurita in meno di un giorno
Nuovo omaggio per Mariah Carey. Dopo la prima Barbie da collezione dedicata alla cantante nel 2023, è arrivata una nuova edizione naturalmente ispirata alle festività natalizie. Questo oggetto da collezione a tema natalizio riproduce il look iconico della cantante nel video musicale del 1994 “All I Want for Christmas Is You”: una tuta di velluto rosso, stivali neri, una cintura, l’anello a farfalla caratteristico di Mariah e un microfono in mano.
"Il Natale è sempre stato un periodo davvero magico per me, quindi avere di nuovo Barbie ad accompagnarmi in questa stagione è qualcosa di incredibilmente speciale", ha dichiarato Carey.
Tra gli altri grandi artisti cui Barbie ha reso omaggio con una bambola dedicata ci sono anche Lenny Kravitz, Celine Dion, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan.