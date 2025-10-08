"Lumina", tra elettronica e arti visive l'esperienza immersiva dei C'Mon Tigre

Dopo anni di sperimentazione tra linguaggi musicali e visivi, "Lumina" apre un nuovo capitolo nella ricerca del collettivo: un’esperienza che supera i confini del concerto tradizionale e abbatte le barriere tra palco e pubblico, suono e corpo, reale e digitale. Disposto al centro della sala c’è il palco, con cinque musicisti umani e un robot percussionista, che esegue ritmi su strumenti provenienti da diverse culture del mondo. Un ensemble ibrido, che fonde pulsazioni elettroniche, gestualità acustica e improvvisazione, circondato da presenze digitali, che partecipano attivamente allo spettacolo: figure che sembrano vive, ma non lo sono del tutto. O forse sì. "Lumina" è anche questo: un incontro con l'altro da sé.