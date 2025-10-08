"Lumina", tra elettronica e arti visive l'esperienza immersiva dei C'Mon Tigre

© Margherita Caprilli
Debutta a Bologna, il 10 e 11 ottobre, e poi sarà a Milano per "JazzMi" il nuovo live del duo che fonde musica elettronica, strumenti acustici, robotica e arti visive
Venerdì 10 ottobre andrà in scena per la prima volta in assoluto "Lumina - Immersive Frequencies, a Technological Dancefloor", il nuovo live dei C'Mon Tigre che fonde musica elettronica, strumenti acustici, robotica e arti visive, presentando in anteprima i brani del nuovo album, atteso per il 2026. I primi appuntamenti sono il 10 e 11 ottobre al Robot Festival di Bologna, rassegna che attraversa le geografie e i linguaggi della musica elettronica, tra sperimentazione e ritmi da club, e il 1° novembre, con due repliche, al JazzMI, culla della cultura jazz contemporanea di Milano.
Dopo anni di sperimentazione tra linguaggi musicali e visivi, "Lumina" apre un nuovo capitolo nella ricerca del collettivo: un’esperienza che supera i confini del concerto tradizionale e abbatte le barriere tra palco e pubblico, suono e corpo, reale e digitale. Disposto al centro della sala c’è il palco, con cinque musicisti umani e un robot percussionista, che esegue ritmi su strumenti provenienti da diverse culture del mondo. Un ensemble ibrido, che fonde pulsazioni elettroniche, gestualità acustica e improvvisazione, circondato da presenze digitali, che partecipano attivamente allo spettacolo: figure che sembrano vive, ma non lo sono del tutto. O forse sì. "Lumina" è anche questo: un incontro con l'altro da sé.
Il pubblico si muove liberamente in un ambiente concepito come un rave esperienziale, luogo in cui ballare, osservare ed esplorare: indossando cuffie wireless, è immerso in un paesaggio sonoro tridimensionale, mentre ogni elemento della coreografia visiva contribuisce a ridefinire la relazione tra artista e spettatore.
Prodotto da Dumbo | Open Event con il supporto della Regione Emilia-Romagna, "Lumina" è un laboratorio aperto sull’integrazione tra arte e tecnologia, guidato dall’interrogativo: “Che ruolo ha la tecnologia nell’esperienza umana? È un’estensione del corpo, della mente, o un nuovo linguaggio collettivo?”