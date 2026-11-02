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Scatti inediti

Luisa Ranieri, pubblicate rarissime foto della sua vita privata

Nel carosello ci sono alcune immagini dedicate alla sfera lavorativa, ma anche tante altre che mostrano la quotidianità con Luca Zingaretti e le figlie

02 Nov 2026 - 16:40
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luisa ranieri